Lo sfogo di Edo De Laurentiis sull’infortunio di Buongiorno: “La responsabilità ricade su Lega e StatsSport”

Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis attraverso i social esprime il suo sfogo sull’infortunio di Alessandro Buongiorno, che salterà più di una gara dopo l’infortunio subito in Napoli-Pisa. La Gazzetta dello Sport scrive: “Al vice presidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, l’infortunio di Alessandro Buongiorno non è andato giù. Nel finale della sfida contro il Pisa, il difensore centrale è uscito dal campo per un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, infortunio che lo costringerà a saltare il big match di San Siro contro il Milan, l’esordio in Champions League al Maradona con lo Sporting Lisbona e la sfida casalinga del 5 ottobre contro il Genoa.infortuni e dati— Tramite social, De Laurentiis ha incolpato Lega Serie A e StatsSports, azienda che fornisce dispositivi di monitoraggio e di analisi delle prestazioni per atleti e squadre sportive professionistiche: “È inaccettabile non mettere a disposizione di professionisti e preparatori atletici i dati necessari. Senza informazioni strategiche non si possono sviluppare algoritmi in grado di preservare la salute e la performance dei giocatori. L’infortunio di Buongiorno rappresenta l’ennesima conferma: la responsabilità ricade su Lega e StatsSport”. Le rimostranze del vicepresidente del Napoli riguardano il fatto che la Lega non fornisce direttamente i dati storici sui calciatori, dati che aiuterebbero le società nel momento di scegliere se puntare o meno su un determinato profilo. Nel finale della scorsa stagione, mentre gli azzurri di Conte lottavano per lo scudetto con l’Inter, Buongiorno è stato costretto a saltare 8 partite per un infortunio molto simile all’adduttore destro, per poi essere operato per risolvere i problemi legati alla pubalgia prima del ritiro estivo di Dimaro”.

