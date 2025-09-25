In Europa solo il Benfica ha fatto meglio , in campionato però è record

Sono 210 giorni che non c’è una squadra che in serie A riesca a battere il Napoli. Sono 16 partite che gli azzurri conquistano punti ed è abbastanza sorprendente notare come l’ultima squadra a inchiodare il Napoli alla responsabilità di una sconfitta sia stato il Como: il 23 febbraio. In una gara assurda, giocata all’ora di pranzo, e condizionata da uno dei pochi clamorosi errori di Rrhamani.

Factory della Comunicazione

n Europa, tra in cinque principali campionati, nessuno ha la stessa striscia positiva del Napoli di Conte. In realtà, solo in Portogallo c’è il Benfica che adesso è stato affidato a Mourinho che non perde da 20 gare. Per il resto, dietro al Napoli ci sono in Germania il Bayern Monaco (13) e il Borussia Dortmund (12) e in Premier il Crystal Palace (11). Insomma, resistere così a lungo non è una cosa semplice. Questo Napoli non è ancora storia ma è chiaro che siamo davanti a un dominio contiano che dura da sette mesi e che non può non lasciare sorpresi. Una striscia che ha consentito, il 3 maggio, dopo l’1-0 di Lecce, di salire al primo posto della serie A. Una posizione che è stata difesa a denti stretti e che ha portato al quarto scudetto della storia. Il Napoli è da otto giornate in cima al campionato italiano. Ovviamente, Conte ai record battuti ha fatto il callo: la sua prima Juventus, con lui in panchina, ha collezionato ben 49 gare senza sconfitte tra il 2011 e il 2012. Solo il Milan di Capello negli anni ‘90 e il Grande Torino nei primi anni del Dopoguerra riuscirono a fare meglio. Ma questo azzurro è un dominio che ha portato allo scudetto, al ritorno in Champions. Fonte: Il Mattino