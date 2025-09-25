NewsCalcioRassegna Stampa

Il brasiliano chiamato a tamponare spesso la difesa infortunata. Tutti gli anti Milan

Sarà JJ il vice Buongiorno

Il primo ostacolo da saltare, ora, si chiama Milan, non uno qualsiasi: al posto di Buongiorno, dicevamo, è pressoché scontato il rilancio di Juan Jesus dal primo minuto, cioè l’uomo che ha giocato sistematicamente nei periodi delle sue assenze. Inizio di campionato compreso. A San Siro, però, Conte potrà contare nuovamente su Rrahmani, fuori con Fiorentina, City e Pisa dopo il problema muscolare accusato con il Kosovo nel corso della prima sosta. A un’assenza importante, insomma, corrisponderà un rientro altrettanto importante. Per il resto, fermo restando il dubbio perenne tra Meret e Milinkovic, sono scontati anche i ritorni dal primo minuto di Anguissa e Lobotka a centrocampo.  Fonte: CdS

