Il brasiliano chiamato a tamponare spesso la difesa infortunata. Tutti gli anti Milan

Il primo ostacolo da saltare, ora, si chiama Milan, non uno qualsiasi: al posto di Buongiorno, dicevamo, è pressoché scontato il rilancio di Juan Jesus dal primo minuto, cioè l’uomo che ha giocato sistematicamente nei periodi delle sue assenze. Inizio di campionato compreso. A San Siro, però, Conte potrà contare nuovamente su Rrahmani, fuori con Fiorentina, City e Pisa dopo il problema muscolare accusato con il Kosovo nel corso della prima sosta. A un’assenza importante, insomma, corrisponderà un rientro altrettanto importante. Per il resto, fermo restando il dubbio perenne tra Meret e Milinkovic, sono scontati anche i ritorni dal primo minuto di Anguissa e Lobotka a centrocampo. Fonte: CdS