Gazzetta – La vena offensiva di De Bruyne spiegata in un aneddoto

By Emilia Verde
Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne in più di un’occasione ha mostrato la sua inclinazione alla fase offensiva, che La Gazzetta dello Sport spiega in un aneddoto. “Kevin De Bruyne ha detto che ammirava molto Michael Owen, attaccante inglese, ex di Liverpool, del Real Madrid, del Newcastle e del Manchester United. Questo particolare contribuisce a spiegare la migliore vena offensiva di De Bruyne. Il Kevin bambino aspirava a diventare una punta, poi ha arretrato il raggio d’azione, senza però allontanarsi troppo dalla porta”.

