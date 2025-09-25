Adnkronos News

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Diletta Leotta sbarca in Kings League. Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentessa della competizione. "Nella Lega dei Re mancava una Regina. Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League Lottomatica.sport Italy", si legge sul sito ufficiale della Kings League.  "la sua squadra si chiamerà D-Power, e debutterà nella prossima competizione italiana, mentre logo e kit ufficiali del team verranno svelati prossimamente". "Salutate la Regina d'Italia", ha scritto il profilo Instagram del torneo, in un post condiviso dalla stessa Leotta insieme a un video che conferma la sua partecipazione.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

A Milano la prima casa del Made in Italy in Fiera

Adnkronos News

“Questo utente potrebbe essere un terrorista Antifa”, l’avviso su…

Adnkronos News

Trump incontra Erdogan e avverte Putin: “Molto deluso da lui, è momento di…

Adnkronos News

“Una persona su 10 comanda i sogni, ma meglio liberare la fantasia”,…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.