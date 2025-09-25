Coppa Italia, Torino-Pisa 1-0: Casadei regala il passaggio del turno ai granata

Stadio Olimpico Grande Torino – Il Torino supera il Pisa con un gol di Cesare Casadei al 9° minuto e accede agli ottavi di finale di Coppa Italia. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra di Marco Baroni, che ha mostrato solidità difensiva e concretezza in attacco.

La partita inizia con un ritmo elevato, e il Torino si rende subito pericoloso. Al 9°, Casadei, ben servito da Ngonge, insacca di testa, portando il Torino sull’1-0. Il Pisa prova a reagire, ma la difesa granata, ben organizzata, neutralizza ogni tentativo. Il Torino controlla il gioco, cercando di chiudere la partita, ma senza riuscirci. Il primo tempo si conclude con il vantaggio dei padroni di casa.

Nella ripresa, il Pisa entra in campo con maggiore determinazione, cercando il gol del pareggio. Tuttavia, la difesa del Torino, guidata da un attento Buongiorno, resiste agli assalti toscani. Il Torino, dal canto suo, si rende pericoloso in contropiede, ma senza riuscire a concretizzare. Nonostante i tentativi finali del Pisa, il risultato rimane invariato.

Il Torino conquista una vittoria importante, che gli consente di accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Marco Baroni ha mostrato solidità difensiva e concretezza in attacco, mentre il Pisa, pur combattivo, non è riuscito a trovare la via del gol.