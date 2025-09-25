Coppa Italia – Sedicesimi di Finale: Genoa 3-1 Empoli. Tutto facile per Vieira

Continuano i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia con il match tra Genoa ed Empoli, giocato alle 18:30 a Marassi.

Per i ragazzi di Patrick Vieira è stato tutto facile anche se all’inizio ha avuto più di un brivido. Al minuto 12′ infatti gli ospiti sono passati in vantaggio con la rete realizzata dall’ex Lucchese Edoardo Saporiti. Il Genoa però non ha mollato e ci ha messo solo tre minuti ad agguantare il pareggio, con il goal di Frendrup. Il primo tempo si è chiuso in pareggio e la partita è sembrata più equilibrata di quello che ci si poteva aspettare.

Nella seconda frazione però, la musica è stata totalmente diversa, infatti il “grifone” ha dominato in lungo e in largo trovando le reti che hanno chiuso i giochi per i toscani. Al 52′ è Marcandalli a firmare il sorpasso, mentre Ekhator a poco dalla fine chiude definitivamente il match.

Passa il turno quindi il Genoa che agli ottavi se la vedrà contro l’Atalanta.

GENOA 3-1 EMPOLI

GENOA (4-2-3-1): Leali 5.5; Sabelli 6, Marcandalli 7, Vasquez 6, Martin 5.5; Frendrup 7 (21′ st Masini 6), Stanciu 6 (39′ st Fini sv); Messias 5 (1′ st Venturino 7), Valentin Carboni 6, Gronbaek 5.5 (21′ st Thorsby 6.5); Colombo 6 (15′ st Ekhator 6.5). In panchina: Siegrist, Sommariva, Otoa, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Cuenca, Ellertsson, Vitinha, Ekuban. Allenatore: Vieira 6.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Perisan 6; Obaretin 5.5, Guarino 5, Franco Carboni 5 (14′ st Zanaga 5.5); Ebuehi 5 (21′ st Indragoli 6), Belardinelli 5.5, Yepes 6 (22′ st Ignacchiti 6), Moruzzi 6.5; Saporiti 7 (35′ st Campaniello sv), Ilie 5.5; Popov 5 (14′ st Shpendi 5.5). In panchina: Gasparini, Versari, Tosto, Lauricella, Pasalic, Perin, Busiello, Orlandi. Allenatore: Pagliuca 6.

ARBITRO: Dionisi de L’Aquila 6.5.

RETI: 12′ pt Saporiti, 15′ pt Frendrup, 11′ st Marcandalli, 38′ st Ekhator.

AMMONITI: /

ESPULSI: /

RECUPERO: 1′ pt, 3’ st.