Conte può tentare di andare all’assalto di record di partite consecutive in A senza sconfitte (lo detiene Sarri)

LA CACCIA

Certo, nell’atletica si dice che dei record non importa niente a nessuno perché poi arriva sempre qualcuno a batterli. Contano i trofei. In ogni caso, Conte può tentare di andare all’assalto di record di partite consecutive in A senza sconfitte che è arrivato nell’era memorabile di Maurizio Sarri. Già: è di 26 partite. Tra la stagione 2016/17 (2-0 dell’Atalanta al Maradona il 25 febbraio) e quella 2017/18 (Napoli-Juventus 0-1 il 1° dicembre) sono state in tutto 26 le gare da imbattuti degli azzurri. Con un bottino super di 22 vittorie e 4 pareggi. C’è un altro Napoli, quello guidato prima da Gattuso e poi da Spalletti, che ha messo insieme ben 21 gare da imbattuti. C’è poi un altro Napoli, quello di Maradona, che a cavallo delle stagioni 88/89 e 89/90 collezionò ben 18 partite senza subire sconfitte. I record e la gloria vanno di pari passi: però è evidente che Conte abbia già scritto pagine importanti nella storia di questo club. Che ieri formalizza e ufficializza la firma fino al 2028 di Matteo Politano. Alla scadenza del contratto avrà 35 anni. Forse, davvero una firma a vita. Fonte: Il Mattino