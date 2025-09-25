Conte abbassa i toni: «Scudetto? Tanti giocatori devono ancora crescere»

Le parole di Antonio Conte continuano a far discutere: il tecnico ha voluto togliere pressione ai suoi, ricordando che portare lo scudetto pesa. L’obiettivo è proteggere i nuovi arrivati e dare loro il tempo di assorbire le sue richieste tattiche. Inserimento graduale per quasi tutti, tranne De Bruyne, già abituato a certe pressioni. Hojlund e Lucca, invece, saranno chiamati a prendersi responsabilità immediate, vista l’assenza di Lukaku. «Abbiamo messo tanti giocatori, ma molti devono crescere ancora tanto – ha ammesso Conte –. E purtroppo non c’è molto tempo».

Fonte: Gazzetta