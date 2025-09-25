NewsCalcioNapoli

Conte abbassa i toni: «Scudetto? Tanti giocatori devono ancora crescere»

By Emanuela Menna
0

Le parole di Antonio Conte continuano a far discutere: il tecnico ha voluto togliere pressione ai suoi, ricordando che portare lo scudetto pesa. L’obiettivo è proteggere i nuovi arrivati e dare loro il tempo di assorbire le sue richieste tattiche. Inserimento graduale per quasi tutti, tranne De Bruyne, già abituato a certe pressioni. Hojlund e Lucca, invece, saranno chiamati a prendersi responsabilità immediate, vista l’assenza di Lukaku. «Abbiamo messo tanti giocatori, ma molti devono crescere ancora tanto – ha ammesso Conte –. E purtroppo non c’è molto tempo».

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

UEFA valuta la sospensione di Israele dalle competizioni internazionali

News

Ugolini: “Ricordiamo che Buongiorno ha saltato la preparazion estiva, ma Conte…

News

Compagnoni: “Napoli solo al 60% del potenziale. Conte fa bene a puntare sui ‘fab…

News

On air “CALCIO SPRINT” su Radio Ibr Scampia in compagnia di Daniele…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.