Compagnoni: “Napoli solo al 60% del potenziale. Conte fa bene a puntare sui ‘fab four’ contro il Milan”

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre del Napoli e della sfida di domenica sera tra Napoli e Milan.

Ecco le sue parole:

“Stasera vedrò Sancho con l’Aston Villa, non penso che debba essere un rimpianto per le italiane perché si tratta di un grande talento ma discontinuo, visto che lo tira fuori a singhiozzo. Roma, Juve o Napoli hanno fatto bene a non acquistarlo, per l’ingaggio era troppo. Il Napoli, ad esempio, ha fatto bene a investire più su Lang che sull’inglese. Il Napoli finora ha espresso il 60% del suo potenziale, e non è una critica: immaginiamo cosa potrà fare quando arriverà al 100%.

Per quanto riguarda la coesistenza tra De Bruyne e McTominay, sono stato tra i primi a definire ‘fab four’ i quattro centrocampisti del Napoli: in tal senso Conte fa benissimo a cercare soluzioni per utilizzarli tutti e quattro centrocampisti, perché lasciarne qualcuno in panchina sarebbe un delitto. L’unica cosa è che contro avversari come il Pisa, che si chiudono, qualche volta varrebbe la pena allargare il gioco e puntare anche su Neres e Lang, ma penso che capiterà. Non domenica, perché quella col Milan è una partita adatta proprio all’utilizzo dei ‘fab four’ insieme. Sarà una bella sfida quella di domenica, ma è un esame soprattutto per il Milan, che ha vinto tre gare di fila non avendo però ostacoli insormontabili dinanzi a sé. Stavolta affronterà i campioni d’Italia…

Mi aspetto un Napoli che inizia in modo aggressivo come capitato contro la Fiorentina. De Bruyne o Modric? Il croato ha avuto un impatto maggiore fino a questo momento, e domenica arriva un grande esame per lui: se supererà a pieni voti anche quello. De Bruyne mi è piaciuto molto a Firenze, ma non ha ancora trovato la migliore condizione dopo la preparazione durissima svolta in estate. Dopo la pausa di ottobre vedremo il miglior Kevin”.