Bacconi: “Milinkovic-Savic offre più di Meret. Milan-Napoli? Sarà il trionfo del calcio all’italiana”

Ecco le parole di Adriano Bacconi sul dualismo Milinkovic Savic-Meret e su Milan - Napoli

By Guido Russo
L’ex match analyst della Nazionale Adriano Bacconi è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato dell’alternanza tra Milinkovic-Savic e Meret e della prossima sfida del Napoli a San Siro contro il Milan.

Ecco le sue parole:

Milinkovic-Savic da tante cose in più rispetto a Meret. Ho visto i dati comparativi della passata stagione e tocca il doppio dei palloni rispetto al suo compagno. Poi ha il gioco sul lungo, che a Conte piace molto, infatti adesso questo fondamentale viene sfruttato di più e potrebbe essere anche uno spunto di riflessione sulla gestione della partita col Milan. Meret è bravo solo tra i pali. Avere un portiere che regge la pressione emotiva del pressing avversario e riesce ad attaccare la profondità con un lancio lungo è un’opportunità in questo calcio. Il senso del lancio lungo è completamente cambiato rispetto al calcio di una volta. Milan-Napoli sarà il trionfo del calcio all’italiana. Conte e Allegri che diventano i protagonisti della lotta scudetto dopo anni di “giochisti” è sicuramente un ritorno al passato. Se il Milan si mette a tre dietro è anche vero che Di Lorenzo si abbassa sui due centrali anche se si parte a quattro”.

