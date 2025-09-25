Arriva l’esito degli esami per Buongiorno. Ecco la data possibile per il suo rientro

Dopo lo stop di Amir Rrahmani, anche il suo compagno di reparto si ferma, e per Buongiorno arriva l’esito degli esami. Il Corriere dello Sport scrive: “Neanche il tempo di assaporare il gusto del rientro di Rrahmani che il gemello s’è fermato: Alessandro Buongiorno sarà il grande assente della partita di domenica a San Siro con il Milan. E non solo: «Il giocatore si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra e ha già iniziato l’iter riabilitativo», la diagnosi comunicata ieri dal Napoli. In totale, considerando l’esito delle analisi effettuate dopo l’infortunio rimediato lunedì con il Pisa, Buongiorno dovrà stare fermo tre settimane e salterà anche l’esordio in Champions al Maradona contro lo Sporting Lisbona di mercoledì e l’ultima di campionato prima della pausa delle nazionali, in agenda domenica 5 ottobre ancora a Fuorigrotta. Previsione di rientro: a Torino contro il Toro dopo la sosta, sabato 18 ottobre, nel suo stadio, nella sua città, contro la squadra in cui è cresciuto e di cui è stato giovane capitano. Il grande candidato a prendere il suo posto, almeno in vista di Milano, è Juan Jesus”.

