Adani su Conte: “D’accordo con lui, la squadra è allungata ma…”

By Simona Marra
Lele Adani, ex difensore e oggi noto opinionista televisivo, ha parlato delle dichiarazioni di Antonio Conte circa l’ultimo mercato fatto dal suo Napoli, dando ragione all’allenatore azzurro. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

“Non sono in disaccordo con lui: la squadra è stata allungata, non cosi rafforzata. Ha un rispetto unico del lavoro. Nessuno chiede tanto a sé stesso, allo staff e ai calciatori, come fa lui. Interiormente è quasi una missione. E poi si sottolinea troppo poco la sua evoluzione negli ultimi due anni: ha studiato tantissimo ed è tornato a sentirsi nei top 5 al mondo”.

