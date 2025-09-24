Sette su otto con questa partenza il Napoli ha bissato il titolo. Imbattuto da febbraio, in Europa è record

La squadra di Conte ha vinto ancora, per la quarta volta su quattro in campionato come non accadeva dal 2021-2022 (8 all’epoca); è prima in classifica a +2 sulla Juve e a +3 su Roma e Milan, il prossimo avversario di domenica a San Siro; è l’unica a viaggiare a punteggio pieno; in Serie A è imbattuto dal 23 febbraio (da Como) e ha allungato a 16 la serie di risultati utili consecutivi inaugurata il 1° marzo – 5 pareggi e 11 vittorie, di cui 4 quest’anno -, un dato unico nei cinque tornei top d’Europa; e ha portato a 13 quella di partite senza sconfitte al Maradona dal 29 dicembre 2024 (l’ultima l’8 dicembre con la Lazio). E per concludere: in sette delle ultime otto occasioni in cui i campioni in carica hanno vinto le prime quattro partite di campionato, hanno poi bissato il titolo. Con l’unica eccezione rappresentata da un altro Napoli: nel 1987-88, con Maradona e Careca, arrivò secondo.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS