NewsCalcioRassegna Stampa

Sette su otto con questa partenza il Napoli ha bissato il titolo. Imbattuto da febbraio, in Europa è record

By Giuseppe Sacco
0

La squadra di Conte ha vinto ancora, per la quarta volta su quattro in campionato come non accadeva dal 2021-2022 (8 all’epoca); è prima in classifica a +2 sulla Juve e a +3 su Roma e Milan, il prossimo avversario di domenica a San Siro; è l’unica a viaggiare a punteggio pieno; in Serie A è imbattuto dal 23 febbraio (da Como) e ha allungato a 16 la serie di risultati utili consecutivi inaugurata il 1° marzo – 5 pareggi e 11 vittorie, di cui 4 quest’anno -, un dato unico nei cinque tornei top d’Europa; e ha portato a 13 quella di partite senza sconfitte al Maradona dal 29 dicembre 2024 (l’ultima l’8 dicembre con la Lazio). E per concludere: in sette delle ultime otto occasioni in cui i campioni in carica hanno vinto le prime quattro partite di campionato, hanno poi bissato il titolo. Con l’unica eccezione rappresentata da un altro Napoli: nel 1987-88, con Maradona e Careca, arrivò secondo.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS

Potrebbe piacerti anche
News

Gazzetta – Ad oggi Milan e Napoli in campo così

News

Rientra Rrahmani ma probabilmente si ferma Buongiorno, c’è un sospetto

News

Claudia Cardinale: il ricordo di Aurelio De Laurentiis

News

⚽️CdS Campania⚽️ UNICO in Europa. CONTE imbattuto da febbraio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.