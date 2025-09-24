A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: “Le parole di Conte non vanno prese fuori dal contesto in cui sono state utilizzate (quelle sul mercato, ndr). Conte deve cercare di abbassare queste aspettative spesso molto alte, lo fa con paradossi ma alla fine dice qualcosa di vero. Il club azzurro non è il PSG o un’altra grande d’Europa. Alla fine, però contano i tre punti, portati a casa grazie a una resistenza notevole e alla voglia assoluta di vincere. Cose che rappresentano dei valori quando le cose poi si mettono male. Milan? L’ho visto molto bene. Una squadra a cui Allegri sta dando intensità, e questo nonostante qualche cessione importante. Sarà un test difficile per il Napoli in un ambiente carico”.

