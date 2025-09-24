Rientra Rrahmani ma probabilmente si ferma Buongiorno, c’è un sospetto

Un giorno di riposo per il Napoli e un giorno di attesa per Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro ha dovuto lasciare il campo all’81’ della gara vinta contro il Pisa per un problema fisico. Ha sentito tirare dietro la coscia e Conte lo ha immediatamente richiamato in panchina per evitare il peggio.

Solo oggi, però, si avrà certezza della diagnosi e dei successivi tempi di recupero. Le sensazioni, però, non sono positive e potrebbe trattarsi di uno stiramento che gli imporrebbe almeno uno stop di 2 o 3 settimane. Si è toccato la coscia, e al termine della partita lo stesso Conte ha provato a prenderla con il sorriso. «Speriamo Buongiorno stia bene altrimenti dobbiamo farci benedire», ha detto l’allenatore per provare a sdrammatizzare un infortunio che rischia di impattare in maniera determinante sulle prossime gare degli azzurri.

LA DIAGNOSI

Non esattamente la migliore delle notizie per il Napoli e per Antonio Conte che già nel girone di ritorno della passata stagione aveva dovuto rinunciare al suo difensore centrale. Certo, oggi le soluzioni sono maggiori e più confortanti perché alla rosa azzurra si sono aggiunti altri due difensori: Sam Beukema e Luca Marianucci. Ecco perché Conte potrebbe avere ben più di una alternativa per sostituire Buongiorno. E non è tutto.