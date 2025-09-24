Adnkronos News

Regionali, tre candidature ‘impresentabili’ in Calabria

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Tre candidature sono finite nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle candidature e le eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista delle elezioni regionali che si terranno in Calabria domenica 5 e lunedì 6 ottobre. È stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, in apertura della seduta odierna, a dare comunicazione dell'esito delle verifiche svolte. —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sostenibilità, indagine Findus: 1 italiano su 2 sceglie i surgelati per ridurre il…

Adnkronos News

Asl gli negò il fine vita, 79enne ligure morto in Svizzera

Adnkronos News

Perdono il volo, entrano in pista per salire sull’aereo: maximulta

Adnkronos News

Cinzia Pinna scomparsa da Palau, indagine per omicidio: in caserma noto imprenditore…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.