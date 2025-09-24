Questione di garanzia: a San Siro con la coppia Rrahmani-Juan Jesus

Oggi si saprà qualcosa in più in merito all’infortunio di Alessandro Buongiorno, ma quasi sicuramente il centrale salterà il big match di San Siro. Secondo La Gazzetta dello Sport per la sfida ai rossoneri, Conte si affiderà alla collaudata coppia Rrahmani-Juan Jesus. Si legge: “Una tegola pesante per Conte, certo, che però già dalla scorsa stagione ha sempre dimostrato di avere grande fiducia in Juan Jesus, uno dei senatori del gruppo azzurro e tra i più influenti nello spogliatoio. Il brasiliano in estate ha avuto un altro rinnovo di contratto, proprio perché ha dimostrato sul campo e nel lavoro quotidiano la sua capacità di essere trascinatore. Per Conte è una certezza, quindi nessun dramma. In più, domenica il Napoli dovrebbe ritrovare un altro pilastro degli ultimi due scudetti: Amir Rrahmani è pienamente recuperato e oggi comincerà in gruppo la settimana che porta al big match di San Siro. Rrahmani-Juan Jesus resta una coppia di garanzia, anche perché entrambi hanno avuto un ruolo chiave sia nello scudetto con Spalletti sia in quello della scorsa stagione. E Beukema e Marianucci sarebbero comunque degli ottimi paracadute in caso di emergenza.”

