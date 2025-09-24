Per Lucca è la rete numero 21 in 74 gare in serie A e l’ha festeggiata a Pozzuoli

Un gol di cattiveria e di potenza. Un gol da attaccante puro. È quello del momentaneo 3-1 di Napoli-Pisa. È quello realizzato da Lorenzo Lucca. Un gol pesantissimo il primo in azzurro dell’ex attaccante dell’Udinese. Così si è presentato al “Maradona” il cigno di Moncalieri. Un modo decisamente magistrale e che, in un certo senso, rispedisce al mittente le tante critiche ricevute sin qui. Il Mattino, nella sua edizione odierna, riferisce che il numero 27 del Napoli ha festeggiato a Pozzuoli la sua prima marcatura con il Napoli.

“Il centravanti azzurro Lorenzo Lucca ha pranzato quest’oggi, dopo il primo goal con la maglia del Napoli realizzato ieri nel successo dei partenopei contro il Pisa, al ristorante «White Chill Out Lungomare» che si trova in via Matteotti nella zona del lungomare via Napoli a Pozzuoli.Per Lucca quella di ieri è stata la rete numero 21 in 74 presenze in serie A. Il precedente goal il bomber azzurro l’aveva realizzato il 25 maggio scorso con la maglia dell’Udinese contro la Fiorentina”.