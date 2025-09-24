Noa Lang e Neres, pochi minuti accumulati in due, è una questione di moduli

Il Napoli ha al suo attivo calciatori che hanno pochi minuti accumulati in queste prime quattro giornate di campionato e la prima di Champions League, come Noa Lang e Neres. Il Corriere dello Sport scrive: “Lang, 17 minuti dalla panchina sommati tra le quattro giornate di campionato e la Champions; 8 con il Sassuolo e 9 con il Cagliari, salvo poi restare a guardare con Fiorentina, City e Pisa. Anche Neres non è mai partito titolare: 35 minuti finora tra Sassuolo (14), Viola (21) e Manchester (18). Con il 4-3-3 che sembrava il piano originario avrebbero probabilmente giocato di più – probabilmente, è solo un’idea -, ma il modulo con i Fab Four, o comunque con i quattro centrocampisti anche in sede di turnover, in questa fase sta strappando copertine su copertine”.

