Napoli, i primi frutti cominciano ad arrivare, a partire da Lucca

Il Napoli sta crescendo, e cominciano ad arrivare i primi frutti in merito ai nuovi arrivi, come Lorenzo Lucca. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte, però, continua a sottolineare che questa sarà la stagione più complessa per la squadra e che servirà molta pazienza, a maggior ragione con il peso dello scudetto sulla maglia: tanti nuovi da inserire nella nuova dimensione e tanti da migliorare. Dichiarazioni firmate sia prima della Fiorentina sia dopo il Pisa. I primi frutti, però, cominciano ad arrivare: Lucca, l’autore del terzo gol che a conti fatti ha deciso la partita di lunedì, è un po’ il simbolo di questo percorso. Le prime da titolare, poi un tris in panchina ma anche l’abilità di piazzare il graffio entrando in corsa. Lorenzo, tra l’altro, ha avuto più chance rispetto ad altri compagni d’attacco”.

