Mario Fabbroni ha analizzato la partita del Napoli contro il Pisa e l’ingresso di Lucca con goal

By Filippo Maria Aiello
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Il Napoli deve capire che le partite non finiscono all’81’ minuto. Servirebbe un decreto del governo. Detto ciò mi è piaciuto Lucca, e non solo per il gol. È entrato “cattivo” e si vede già qualcosa per il lavoro che sta facendo con Conte. Questo suo primo gol pesa molto sul risultato finale. Ho visto un Napoli con dei ritmi un po’ più compassati. Forse la squadra sta cercando di capire quali sono le energie che spreca con questa nuova dimensione delle partite ogni tre giorni. Penso che la squadra sta cercando di capire come dosare queste energie per arrivare al risultato, ma non devono esserci cali di tensione”.

