Adnkronos News

Luis Enrique ‘ruba’ il Pallone d’oro a Dembélé: il video della festa in casa Psg

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Ousmane Dembélé torna a casa con il Pallone d'oro 2025. Il calciatore più forte al mondo, come riconosciuto dalla giuria del prestigioso premio, è arrivato al centro di allenamento del Psg con il trofeo vinto lunedì. L'asso francese è stato accolto dagli abbracci dei compagni, tutti pronti a complimentarsi con lui per il traguardo raggiunto. L'accoglienza più calorosa? Quella di Luis Enrique, il tecnico che lo ha coccolato fin dal suo arrivo a Parigi nel 2023, facendone un campione dopo anni di alti e bassi.   Il siparietto che in queste ore sta facendo il giro dei social è tutto da ridere. Luis Enrique entra nella stanza, vede Dembélé ed esclama tra i sorrisi: "Oooh, il Pallone d'oro Ousmane Dembélé". Poi l'abbraccio e… il 'furto'. L'allenatore prende il trofeo, lo alza e lo bacia per… il bis. Dopo il premio per il miglior allenatore vinto ricevuto nella cerimonia. In fondo, se l'attaccante ha raggiunto certi livelli, il merito è anche suo.  —[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Mattarella firma quattro decreti di grazia

Adnkronos News

Verso un protocollo di legalità per il porto di Gaeta, incontro tra Prefetto Latina e…

Adnkronos News

Mostre, Pizzi (Atelier Mitoraj): “Sopralluoghi in Sicilia per ospitare opere…

Adnkronos News

Il discorso di Zelensky all’Onu: “Putin vuole allargare guerra, diritto…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.