La classifica senza errori arbitrali, come cambia la Serie A senza sviste degli arbitri

Con il Monday Night tra Napoli e Pisa si è concluso il quarto turno di Serie A. Anche questo weekend, non sono mancati i gol, le sorprese, ma grandi protagoniste sono state anche le polemiche arbitrali. La classifica senza errori arbitrali di Superscommesse, che ha l’obiettivo di analizzare quanto le sviste di arbitri e Var incidano e condizionino il campionato, dopo le prime quattro giornate vede già una prima incongruenza tra la classifica “reale” e quella “virtuale”. Nel match del Bentegodi Verona-Juventus, infatti, gli errori del direttore di gara Rapuano e del Var hanno influito sul risultato finale a discapito della squadra bianconera.
Sono ben due gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento: il rigore che ha regalato il pareggio all’Hellas e la mancata espulsione dell’attaccante scaligero Gift Orban.
Nel primo caso, il tocco di mano di Joao Mario c’è ma è “inaspettato”, poiché il calciatore è oscurato da Nelsson che gli salta davanti. Il braccio, poi, è piegato e non larghissimo. Nel secondo, invece, arbitro e Var non valutano correttamente un colpo a pugno chiuso di Orban su Gatti. Per loro è solo giallo, ma il cartellino doveva essere di tutt’altro colore.
Nella classifica “reale”, quindi, la Juventus si ritrova con un saldo negativo di -2 punti, mentre quella “virtuale” mostra come i bianconeri siano al primo posto insieme al Napoli con 12 punti. Ed è proprio questo il caso più eclatante in queste prime partite: due errori in una sola gara che hanno già influenzato in maniera importante la classifica di Serie A dopo sole quattro giornate.
Di seguito l’intera classifica senza errori arbitrali:
|
Squadra
|
Punti Virtuali
|
Punti Reali
|
Saldo Punti
|
Napoli
|
12
|
12
|
0
|
Juventus
|
12
|
10
|
-2
|
Milan
|
9
|
9
|
0
|
Roma
|
9
|
9
|
0
|
Atalanta
|
8
|
8
|
0
|
Cremonese
|
7
|
7
|
0
|
Udinese
|
7
|
7
|
0
|
Cagliari
|
7
|
7
|
0
|
Como
|
7
|
7
|
0
|
Inter
|
6
|
6
|
0
|
Bologna
|
6
|
6
|
0
|
Torino
|
4
|
4
|
0
|
Lazio
|
3
|
3
|
0
|
Sassuolo
|
3
|
3
|
0
|
Verona
|
2
|
3
|
1
|
Fiorentina
|
2
|
2
|
0
|
Genoa
|
2
|
2
|
0
|
Parma
|
2
|
2
|
0
|
Pisa
|
1
|
1
|
0
|
Lecce
|
1
|
1
|
0