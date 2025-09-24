La classifica senza errori arbitrali, come cambia la Serie A senza sviste degli arbitri

classifica senza errori arbitrali di Superscommesse, che ha l’obiettivo di analizzare quanto le sviste di arbitri e Var incidano e condizionino il campionato, dopo le prime quattro giornate vede già una prima incongruenza tra la classifica “reale” e quella “virtuale”. Nel match del Bentegodi Verona-Juventus, infatti, gli errori del direttore di gara Rapuano e del Var hanno influito sul risultato finale a discapito della squadra bianconera. Con il Monday Night tra Napoli e Pisa si è concluso il quarto turno di Serie A. Anche questo weekend, non sono mancati i gol, le sorprese, ma grandi protagoniste sono state anche le polemiche arbitrali. Ladi Superscommesse, che ha l’obiettivo di analizzare quanto le sviste di arbitri e Var incidano e condizionino il campionato, dopo le prime quattro giornate vede già una prima incongruenza tra lae quella. Nel match del Bentegodi, infatti, gli errori del direttore di gara Rapuano e del Var hanno influito sul risultato finale a discapito della squadra bianconera.

Sono ben due gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento: il rigore che ha regalato il pareggio all’Hellas e la mancata espulsione dell’attaccante scaligero Gift Orban.

Nel primo caso, il tocco di mano di Joao Mario c’è ma è “inaspettato”, poiché il calciatore è oscurato da Nelsson che gli salta davanti. Il braccio, poi, è piegato e non larghissimo. Nel secondo, invece, arbitro e Var non valutano correttamente un colpo a pugno chiuso di Orban su Gatti. Per loro è solo giallo, ma il cartellino doveva essere di tutt’altro colore.

Juventus si ritrova con un saldo negativo di -2 punti, mentre quella “virtuale” mostra come i bianconeri siano al primo posto insieme al Napoli con 12 punti. Ed è proprio questo il caso più eclatante in queste prime partite: due errori in una sola gara che hanno già influenzato in maniera importante la classifica di Serie A dopo sole quattro giornate. Nella classifica “reale”, quindi, lasi ritrova con un saldo negativo di, mentre quella “virtuale” mostra come i bianconeri siano al primo posto insieme al Napoli con 12 punti. Ed è proprio questo il caso più eclatante in queste prime partite:che hanno già influenzato in maniera importante la classifica di Serie A dopo sole quattro giornate. Di seguito l’intera classifica senza errori arbitrali: