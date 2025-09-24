NewsCalcio

La classifica senza errori arbitrali, come cambia la Serie A senza sviste degli arbitri

By Giuseppe Sacco
Con il Monday Night tra Napoli e Pisa si è concluso il quarto turno di Serie A. Anche questo weekend, non sono mancati i gol, le sorprese, ma grandi protagoniste sono state anche le polemiche arbitrali. La classifica senza errori arbitrali di Superscommesse, che ha l’obiettivo di analizzare quanto le sviste di arbitri e Var incidano e condizionino il campionato, dopo le prime quattro giornate vede già una prima incongruenza tra la classifica “reale” e quella “virtuale”. Nel match del Bentegodi Verona-Juventus, infatti, gli errori del direttore di gara Rapuano e del Var hanno influito sul risultato finale a discapito della squadra bianconera.

Sono ben due gli episodi finiti sotto la lente d’ingrandimento: il rigore che ha regalato il pareggio all’Hellas e la mancata espulsione dell’attaccante scaligero Gift Orban.
Nel primo caso, il tocco di mano di Joao Mario c’è ma è “inaspettato”, poiché il calciatore è oscurato da Nelsson che gli salta davanti. Il braccio, poi, è piegato e non larghissimo. Nel secondo, invece, arbitro e Var non valutano correttamente un colpo a pugno chiuso di Orban su Gatti. Per loro è solo giallo, ma il cartellino doveva essere di tutt’altro colore.
Nella classifica “reale”, quindi, la Juventus si ritrova con un saldo negativo di -2 punti, mentre quella “virtuale” mostra come i bianconeri siano al primo posto insieme al Napoli con 12 punti. Ed è proprio questo il caso più eclatante in queste prime partite: due errori in una sola gara che hanno già influenzato in maniera importante la classifica di Serie A dopo sole quattro giornate.

Di seguito l’intera classifica senza errori arbitrali:

Squadra
Punti Virtuali
Punti Reali
Saldo Punti
Napoli
12
12
0
Juventus
12
10
-2
Milan
9
9
0
Roma
9
9
0
Atalanta
8
8
0
Cremonese
7
7
0
Udinese
7
7
0
Cagliari
7
7
0
Como
7
7
0
Inter
6
6
0
Bologna
6
6
0
Torino
4
4
0
Lazio
3
3
0
Sassuolo
3
3
0
Verona
2
3
1
Fiorentina
2
2
0
Genoa
2
2
0
Parma
2
2
0
Pisa
1
1
0
Lecce
1
1
0
