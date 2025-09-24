NewsCalcioNapoli

“Il migliore in campo è stato Spinazzola, bene anche Gilmour che ha segnato mentre De Bruyne ha deluso. Lui si deve ancora ambientare nel Napoli”

By Sara Di Fenza
Nando Orsi, ex portiere e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio in onda su Televomero commentando la vittoria del Napoli contro il Pisa: “Il migliore in campo è stato Spinazzola, bene anche Gilmour che ha segnato mentre De Bruyne ha deluso. Lui si deve ancora ambientare nel Napoli.

Le parole di Conte sul mercato?

 Il Napoli ha fatto un mercato faraonico, lo dimostra l’acquisto di Milinkovic che ha pagato 22 milioni di euro e questo è dimostrazione di grande mercato, sono stati fatti degli ottimi acquisti.

Milan-Napoli? 

Domenica sera ci vorrà un Napoli diverso, il Milan è una squadra camaleontica con fisica e ci vorrà un altro Napoli per affrontare questa sfida. Il club ha una varietà di giocatori, al momento gli manca il giocatore più importante che è Leao e in generale il Napoli deve fare una grande partita a San Siro”.

