Il Mattino – Coppa Italia – Il Napoli affronterà il Cagliari agli ottavi

Coppa Italia – Il Napoli affronterà il Cagliari agli ottavi
Dopo la vittoria sul Frosinone, il Cagliari sarà il primo avversario del Napoli in Coppa Italia, Il Mattino scrive: “Il Napoli ha la sua avversaria per la Coppa Italia. Si tratta del Cagliari, che ha battuto il Frosinone 4-1 con una grande ripresa dopo aver sofferto nel primo tempo. Ci sarà quindi un ritorno da avversario al Maradona per il tecnico napoletano Fabio Pisacane, dopo quello della seconda giornata di campionato. A segno questo pomeriggio anche Gianluca Gaetano, ex centrocampista del Napoli, su calcio di rigore.
