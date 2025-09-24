Il Mattino – Coppa Italia – Il Napoli affronterà il Cagliari agli ottavi

Dopo la vittoria sul Frosinone, il Cagliari sarà il primo avversario del Napoli in Coppa Italia, Il Mattino scrive: “Il Napoli ha la sua avversaria per la Coppa Italia. Si tratta del Cagliari, che ha battuto il Frosinone 4-1 con una grande ripresa dopo aver sofferto nel primo tempo. Ci sarà quindi un ritorno da avversario al Maradona per il tecnico napoletano Fabio Pisacane, dopo quello della seconda giornata di campionato. A segno questo pomeriggio anche Gianluca Gaetano, ex centrocampista del Napoli, su calcio di rigore.

Parte subito col botto il Cagliari. Cittadini stende Borrelli in area e l’arbitro Feliciani fischia il rigore. Dal dischetto si presenta Gianluca Gaetano , bravissimo nella realizzazione. Pisseri aveva anche intuito l’angolino, però il tiro dell’ex centrocampista del Napoli è stato forte e preciso. Un gol che può servire a Gaetano per acquisire più fiducia e magari mettere qualche pensiero in più a Pisacane nelle scelte di formazione in vista del match con l’Inter.

Tuttavia, l’1-0 non ha disunito il Frosinone.

Al netto di qualche occasiona avuta dai rossoblù, con soprattutto Gaetano vicino al raddoppio, la squadra di Alvini con il passare dei minuti è cresciuta mettendo in difficoltà il Cagliari. Tanto che è riuscita anche a trovare il pareggio con un colpo di testa di Vergani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Proprio da corner si è verificata un’altra occasione pericolosa, che ha evidenziato dei problemi della difesa rossoblù. Un insidioso pallone messo in area da Masciangelo e colpito da Gelli s’è stampato sulla traversa al 39’.

Pisacane, una volta annusato il pericolo, si è adoperato per cambiare qualcosina. Oltre a Zappa infortunato, uscito per Di Pardo, il tecnico del Cagliari ha tirato fuori Kilicsoy e Rog per Felici e Deiola. Nuova linfa per una squadra che ha rischiato molto nel primo tempo subendo il gioco del Frosinone. La ripresa infatti ha visto un Cagliari diverso, con un atteggiamento più autorevole in campo capace di creare una serie di occasioni, una di queste tramutatasi in gol al 68’ con Borrelli dopo una bella azione di Felici. Lo stesso Felici ha chiuso la partita all’80’, certificando la bella prestazione nella ripresa con un bel gol di destro. Nel finale c’è anche spazio per il poker di Cavuoti per un passivo forse troppo severo per la prestazione del Frosinone. Con questo 4-1 il Cagliari vola agli ottavi di finale per la sfida al Napoli.

Il Napoli è testa di serie numero 2 della Coppa Italia. Giocherà gli ottavi di finale in casa, così come gli eventuali quarti. Agli ottavi ci sarà la sfida contro il Cagliari al Maradona: la Lega Serie A non ha ancora diramato data e orario del match. Si tratterà del secondo confronto in pochi mesi a Fuorigrotta per le due squadre, ricordando l’1-0 in campionato alla seconda giornata con il gol allo scadere di Anguissa.