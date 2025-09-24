“Ha stregato Conte”. Adesso c’è il rinnovo per lui

Antonio Vergara pare abbia veramente impressionato a Napoli, e che abbia soprattutto impressionato mister Conte tanto da imporsi a farlo restare alle appendici del Vesuvio per crescere e, perché no, avere le sue possibilità nel corso della stagione. Per lui è anche pronto un rinnovo di contratto, un segno ancora più evidente di quanto tutta la società sia convinta del suo talento. Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport:

“Il classe 2003 ha stregato Conte e i tifosi durante il pre-campionato, meritandosi la permanenza nonostante il pressing di Cremonese e Verona che lo volevano in prestito. Conte ha messo il veto alla sua partenza. Adesso il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna ha trovato l’intesa per il rinnovo fino al 2030“