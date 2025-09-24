NewsCalcioRadio e Tv

Gigi Cagni: “Non sono preoccupato per la prova di Elmas: il macedone crescerà”

By Emilia Verde
L’allenatore Gigi Cagni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Conte ha fatto bene a parlare in quel modo perché ha innanzitutto difeso la squadra. Poi ha anche ragione, perché quando ci sono 9 calciatori nuovi in organico serve del tempo per inserirli nei meccanismi di gioco. Non sono preoccupato, ad esempio, per la prova di Elmas: il macedone crescerà. Conte non si crea nessun problema al riguardo e sa che sta costruendo qualcosa. Può sbagliare anche lui giudizio su un giocatore, ma ora è convinto che Elmas possa fare anche quel ruolo. Certo Elmas ha caratteristiche diverse, soprattutto sul piano fisico, perché Anguissa è una roba che solo al guardarlo mi fa paura. E’ bravo anche tecnicamente, il camerunense: una cosa pazzesca. Ma quando non ci sarà potrà giocare Elmas al suo posto oppure Conte troverà altre soluzioni. Di sicuro il centrocampo titolare del Napoli è il migliore del campionato. Hojlund invece ha qualità, ma anche troppa voglia di fare bene e sbaglia. Lo vedo teso, vuole dimostrare e finisce per strafare perché vorrebbe spaccare tutto. Appena avrà messo a posto questa cosa ed avrà trovato la serenità, andrà meglio… La sfida tra Milan e Napoli di domenica è anche un confronto tra due grandi allenatori, Allegri e Conte. Non so chi vincerà, tra di loro, almeno sulla panchina, finisce in pareggio. Avete visto che Allegri in poco tempo sembra aver già risolto tutti i problemi del Milan? E che dire di Conte… ha portato il Napoli dal decimo posto allo scudetto… E sarà anche una bellissima sfida tra De Bruyne e Modric: quando si affrontano due calciatori del genere è sempre un bel vedere”.

