Gestione dei finali Vs concretezza realizzativa, il Napoli migliora i suoi numeri

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, lo ha ribadito nell’ultima conferenza stampa post gara col Pisa, bisogna colmare le lacune nei finali. Il Corriere dello Sport scrive: “Fa tutto parte della vita di una squadra, ci mancherebbe. O meglio: contano la squadra e i risultati, fermo restando la curiosità di numeri e statistiche personali. E a proposito: in mezzo a tante soddisfazioni, va da sé che Conte insisterà da oggi sulla gestione dei finali e su un’attenzione e un’applicazione da ritoccare verso l’alto. Già due, i pericoli scampati. Toscani entrambi. Fatto sta che certe disattenzioni sono costate due gol, uno al 79’ (Ranieri) e l’ultimo al 90’ (Lorran). Ma per fortuna del Napoli la concretezza realizzativa, grande lacuna dell’anno del quarto scudetto, è migliorata: 9 gol, secondo attacco del campionato con l’Atalanta alle spalle dell’Inter (11), e due tris in serie”.

