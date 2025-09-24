Gestione dei finali di gara: full immersion a Castel Volturno

E’ successo a Firenze ed è capitato nuovamente in casa contro il Pisa. Un calo finale, disattenzioni, insomma qualche problema nella gestione degli ultimi minuti del match. Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma su quest’aspetto degli azzurri: “Conte vuole capire la natura della sofferenza nel finale, un problema registrato sia sullo 0-3 contro la Fiorentina che sul 3-1 contro il Pisa. Stamane ci sarà probabilmente una full immersion anche in sala video sul calo nel finale, sugli errori che hanno fatto rientrare il Pisa in partita, sulla sensazione da braccino che ha spaventato il Napoli e che in parte aveva disturbato anche la prova di Firenze, la più convincente dell’era Conte. A Castel Volturno il Napoli capolista a punteggio pieno ricomincerà a lavorare in vista del big-match contro il Milan”.