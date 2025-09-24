NewsCalcioNapoli

Gennaro Arpaia: “Conte esplora il Napoli, azzurri a segno con otto uomini diversi”

By Sara Di Fenza
A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista de “Il MattinoGennaro Arpaia: “Non è stata una partita esaltante per il Napoli, con due nuovi titolari. Gilmour e Elmas non sono Lobotka e Anguissa, perché hanno caratteristiche diverse. C’è molto da lavorare e migliorare, Conte ha ragione. Ma rimane che il Napoli dopo quattro partite è solo al comando a punteggio pieno. I gol del Pisa sono arrivati perché il Napoli ha fatto due regali. Questa squadra deve auto esplorarsi per capire dove vuole arrivare”.

