Fabbroni: “Conte? Ha rinunciato ad un modulo collaudato”

Il giornalista Mario Fabbroni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Napoli Centrale nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”. Ecco le sue parole.

“I film sullo scudetto sono come le previsioni meteo. Si guardano e si riguardano, e così sarà con i film sul Napoli, anche se non dovessero raccontare lo scudetto. Milan? La partita col Lecce conta poco, i pugliesi non hanno opposto resistenza. Con una vittoria i rossoneri si iscrivono di diritto alla lotta per il campionato. Per loro è una partita quasi fondamentale, e credo che proveranno a vincerla. Il Milan è inciampato con la Cremonese, ma non si sono fatti prendere dal panico. Allegri ha proseguito sulla sua linea, ma non è stato preso un attaccante importante. Forse potevano agire diversamente sulla difesa, dove manca un elemento di spicco. Allegri ha trovato una piccola quadra, ma voglio vedere il Milan contro il Napoli. Conte sta rinunciando a un 4-3-3 collaudato, e a un paio di giocatori che ora sono lì in attesa di maggiore spazio. Hojlund può essere determinante nelle partite esterne”.