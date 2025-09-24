De Paola: “Mi piace il “nervosismo” di Conte. De Bruyne? Deve dare i tempi alla squadra…”

Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto a “Un calcio alla radio”, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue parole.

“Sia Napoli che Milan hanno avuto un inizio di campionato tutto sommato agevole. Lo scontro diretto potrà cominciare a dirci dove andrà la lotta scudetto. La Juventus ha ancora delle problematiche, mentre l’Inter si sta rimettendo in sesto e presto troverà il passo giusto per le posizioni di vertice. Il Milan può essere la sorpresa per la lotta scudetto, perché l’assenza delle coppe mette Allegri nelle condizioni simili a Conte col Napoli l’anno scorso. A me “piace” molto il nervosismo di Conte, e mi riferisco alle sue critiche sul mercato. Lui è fatto così, crea tensione e adrenalina. Sono parole giustificate da quel finale di partita: a lui non sono piaciute certe cose viste col Pisa. De Bruyne? Deve dare i tempi alla squadra, lui può fare tutto. Ma gli altri, come Anguissa, McTominay e Lobotka, devono assumersi la responsabilità di dare copertura nella fase difensiva”.