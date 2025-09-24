D’Amico: “Tutte le squadre di Conte hanno una certezza: è…”

“ Milan-Napoli? E’ presto per dire che Napoli e Milan saranno le due candidate allo scudetto, ci sono ancora tantissimi punti in palio e tante variabili. Ma, l’esperienza dei due allenatori che hanno vinto moltissimo sapranno condurre le squadre molto bene per arrivare all’obiettivo finale. Anche la Juventus che sembrava un oggetto misterioso, ma ha dimostrato di aver organizzato una squadra molto competitiva per cui dico che Juve, Napoli, Milan e Inter animeranno il campionato, c’è da capire anche cosa faranno le romane e poi c’è l’Atalanta come outsider.

Possiamo fare delle previsioni come opinionisti, poi Conte riesce ad ottimizzare i giocatori a disposizione per cui mi fido totalmente di lui e della sua gestione perchè con lui i calciatori moltiplicano il rendimento. Lui entra nella mente, sa come gestire De Bruyne che può dare molto in termini di qualità a questo Napoli. Ha scelto di rimanere a Napoli perchè ha avuto determinate garanzie, lui è uno che incide, lo ha fatto alla Juve, all’Inter e lo sta facendo al Napoli.

Conte fa sì che i giocatori si dedichino alla causa, entra nella testa prima ancora che nei muscoli. La qualità dei giocatori, la duttilità del modulo e la difesa del Napoli fanno la differenza. Tutte le squadre di Conte hanno una certezza: la difesa. In questo campionato si vince spesso 1-0, con risultati risicati per cui il mantra è prima di tutto non prendere gol. Quello italiano non è il campionato più bello del mondo, ma sicuramente il più difficile a livello tattico.