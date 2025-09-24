NewsCalcio

Coppia Italia, Hellas Verona-Venezia 0-0 (4-5): sarà Inter-Venezia agli ottavi

Simona Marra
Termina la sfida del Bentegodi fra Hellas Verona e Venezia: ad accedere agli ottavi, come si legge su Tuttomercatoweb, per sfidare l’Inter nella gara unica a San Siro sarà la squadra di Stroppa, che ha vinto ai calci di rigore grazie alla parata decisiva di Plizzari su Ebosse.

Partita sporca e combattuta da due squadre che hanno schierato molte seconde linee, poi ci si è messa anche la forte pioggia di mezzo: partita sospesa 17 minuti ad inizio ripresa.

Tabellino 

VERONA: Perilli S., Cham F., Ebosse E., Slotsager T. ( Kurti A.), Bella-Kotchap A., Santiago Y. ( Orban G.), Al Musrati, Niasse C. ( De Battisti D.), Kastanos G., Ajayi J. ( Vermesan I.), Sarr A. ( st Giovane). Allenatore: Zanetti P..

VENEZIA: Plizzari A., Schingtienne J., Venturi M. ( Svoboda M.), Sverko M. ( Sidibe A.), Haps R. (Sagrado R.), Perez K. ( Hainaut A.), Bohinen E., Lella N., Compagnon M., Casas A. (Yeboah J.), Fila D. Allenatore: Stroppa G..

Sequenza rigori: [1] Kastanos G. gol (Verona), [2] Ebosse E. fallito (Verona), [3] Al Musrati gol (Verona), [4] Giovane gol (Verona), [5] Orban G. gol (Verona) [1] Fila D. gol (Venezia), [2] Yeboah J. gol (Venezia), [3] Svoboda M. gol (Venezia), [4] Bohinen E. gol (Venezia), [5] Lella N. gol (Venezia).

