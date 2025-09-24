Coppia Italia, Hellas Verona-Venezia 0-0 (4-5): sarà Inter-Venezia agli ottavi

Termina la sfida del Bentegodi fra Hellas Verona e Venezia: ad accedere agli ottavi, come si legge su Tuttomercatoweb, per sfidare l’Inter nella gara unica a San Siro sarà la squadra di Stroppa, che ha vinto ai calci di rigore grazie alla parata decisiva di Plizzari su Ebosse.

Factory della Comunicazione

Partita sporca e combattuta da due squadre che hanno schierato molte seconde linee, poi ci si è messa anche la forte pioggia di mezzo: partita sospesa 17 minuti ad inizio ripresa.

Tabellino

VERONA: Perilli S., Cham F., Ebosse E., Slotsager T. ( Kurti A.), Bella-Kotchap A., Santiago Y. ( Orban G.), Al Musrati, Niasse C. ( De Battisti D.), Kastanos G., Ajayi J. ( Vermesan I.), Sarr A. ( st Giovane). Allenatore: Zanetti P..