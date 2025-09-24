Coppa Italia, Parma-Spezia 2-2 (4-3): i ducali raggiungono gli ottavi
Si è conclusa la gara tra Parma e Spezia valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che hanno battuto gli ospiti ai calci di rigore, ottenendo cosi il passaggio agli ottavi dove affronteranno il Bologna.
Il primo tempo finisce 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Britschgi e Pellegrino, con Aurelio che segna per gli ospiti dopo un errore difensivo. Nella ripresa lo Spezia spinge di più e, sfruttando l’espulsione di Plicco al 76’, trova il 2-2 all’82’ con Lapadula. Il punteggio resta invariato fino al 90’, portando la sfida ai rigori.
Tabellino:
SPEZIA: Sarr M., Onofri M. ( Soleri E.), Cistana A., Fellipe Jack, Vignali L. ( Candela A.), Cassata F. (Kouda R.), Nagy A., Comotto C., Aurelio G. (Beruatto P.), Artistico G. ( Lapadula G.), Vlahovic V. Allenatore: D’Angelo L..
Reti: al 26′ pt Britschgi S. (Parma) , al 45’+1 pt Pellegrino M. (Parma) al 44′ pt Aurelio G. (Spezia) , al 37′ st Lapadula G. (Spezia) .
Ammonizioni: al 36′ pt Fellipe Jack (Spezia).
Sequenza rigori: [1] Cutrone P. gol (Parma), [2] Ndiaye A. gol (Parma), [3] Bernabe A. gol (Parma), [4] Circati A. fallito (Parma), [5] Ordonez C. gol (Parma) [1] Soleri E. fallito (Spezia), [2] Kouda R. gol (Spezia), [3] Vlahovic V. gol (Spezia), [4] Lapadula G. fallito (Spezia), [5] Fellipe Jack gol (Spezia).