Coppa Italia, Parma-Spezia 2-2 (4-3): i ducali raggiungono gli ottavi

Si è conclusa la gara tra Parma e Spezia valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ad avere la meglio sono stati i padroni di casa che hanno battuto gli ospiti ai calci di rigore, ottenendo cosi il passaggio agli ottavi dove affronteranno il Bologna.

Il primo tempo finisce 2-1 per i padroni di casa grazie ai gol di Britschgi e Pellegrino, con Aurelio che segna per gli ospiti dopo un errore difensivo. Nella ripresa lo Spezia spinge di più e, sfruttando l’espulsione di Plicco al 76’, trova il 2-2 all’82’ con Lapadula. Il punteggio resta invariato fino al 90’, portando la sfida ai rigori.

