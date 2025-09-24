Coppa Italia| Como-Sassuolo 3-0: tutto in 45′ per i ragazzi di Fabregas

Al Sinigallia tutto facile per il Como che batte il Sassuolo in 45 minuti.

Factory della Comunicazione

Il Como impiega solo 2 minuti per sbloccare la partita. Tutto merito della combinazione Douvikas-Jesus Rodriguez. Il primo rifinisce, il secondo, invece, da solo davanti alla porta finalizza. Da questo momento la contesa con il Sassuolo, in realtà, diventa un monologo dei lariani. Al 23′ il Como sfiora il raddoppio. Caqueret imbuca per Posch che, però, calcia alto. È solo il preludio del 2-0. Infatti, la squadra di Fabregas trova il raddoppio al 25′ con Douvikas. Baturina, da calcio di punizione, crossa in area all’indirizzo dell’attaccante greco che devia il pallone in porta con la testa. Al “Sinigallia” il Como giganteggia innanzi ad un Sassuolo totalmente stordito tanto che al 41′ i lombardi calano anche il tris. Al 41′, Caqueret taglia in due la difesa neroverde con un lancio preciso per Rodriguez che deposita il pallone all’angolino, trovando una doppietta personale che vale il 3-0 Como.

Nel corso dell’intervallo Cesc Fabregas effettua tre cambi: fuori Douvikas, Rodriguez e Posch, dentro Morata, Kuhn e Vojvoda. Anche nella ripresa la partita ha un solo protagonista: il Como. Al 68′ il Sassuolo costringe Butez al grande intervento. Servizio in area per l’accorrente Boloca che tenta il tiro respinto dall’estremo difensore biancoblù. All’89’ Kuhn si invola verso la porta, entra in area e tenta il tiro, ma il tiro del tedesco termina alto. Sono queste le uniche occasioni di un secondo tempo che il Como ha gestito con lucidità e, soprattutto, con grande maturità.

Il Como batte il Sassuolo 3-0 e guadagna l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove sfiderà la Fiorentina.

Il tabellino:

COMO (4‑2-3-1): Butez, Posch (46′ Vojvoda), Goldaniga, Kempf, Moreno, Caqueret, Da Cunha. Addai (77′ Bonsignori), Baturina (84′ Cerri), Jesus Rodriguez (45′ Kuhn), Douvikas (45′ Morata).

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Valle, S. Roberto, Paz, Ramon, Perrone, Smolcic, D. Carlos, Papaccioli.

Allenatore: Cesc Fabregas

SASSUOLO (4-3-3): Turati, Coulibaly, Romagna, Candè, Pieragnolo (69′ Walukiewicz) , Lipani (80′ Skjellerup) , Boloca, Iannoni, Volpato (69′ Thorstvedt) , Cheddira (70′ Moro), Fadera (69′ Pierini).

A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Odenthal, Vranckx, Muharemovic, Koné. Allenatore: Fabio Grosso Marcatori: 2′ e 41′ Rodriguez (C), 25′ Douvikas (C)

Arbitro: Turrini

Assistenti: Rossi C. – Luciani

IV Ufficiale: Colombo

VAR: Serra

AVAR: Paganessi

Note: Ammoniti: Baturina (C), Candè (S), Pieragnolo (S); Calci d’Angolo: 6-5; Recupero: 1′ pt; 3′ st.