Bucchioni: “Parole di Conte? Strategia dialettica per togliere pressione”

“Grande mercato o mercato grande? Credo che quella di Conte sia una strategia dialettica per togliere qualche pressione intorno al Napoli. Penso che l’allenatore abbia voluto rimandare al mittente certe considerazioni, come quella che il Napoli è fortissimo ed è già pronto a vincere. Questo messaggio è rivolto alla squadra e anche all’ambiente. Ecco perché penso che il concetto che Conte esprime sia giusto. Il Milan può diventare l’avversario vero del Napoli per la lotta scudetto. Anche io ritengo che la stagione senza coppe possa essere importante per il campionato del Milan. Oggi gli impegni europei incidono molto, e portano via qualcosa a tutte le squadre che giocano la Champions. La squadra di Allegri ha un centrocampo di grande livello e non potrà che migliorare nella qualità generale”.