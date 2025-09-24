Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno: ecco quando rientrerà

Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno: il difensore azzurro si era fermato lunedì sera contro il Pisa per un risentimento muscolare nel secondo tempo, costretto al cambio, e questa mattina si è sottoposto agli esami medici di rito.
Il responso per lui è una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà a stare fermo nelle gare che mancano da qui alla sosta contro Milan e Genoa, ma anche contro lo Sporting CP in Champions League, al Maradona. Tra le tre e le quattro settimane il tempo necessario al recupero completo, immaginabile quindi vederlo in campo