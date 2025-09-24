Adnkronos News

Ben Affleck, l’appello della figlia Violet per l’uso delle mascherine contro Covid

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Violet Affleck, figlia delle star di Hollywood Jennifer Garner e Ben Affleck, ha lanciato un appello per l'uso della mascherina, ospite di un evento alle Nazioni Unite a New York. La 19enne ha parlato durante un incontro dedicato alla qualità dell'aria indossando una Ffp2 e il suo intervento si è focalizzato sull'importanza delle mascherine e di altri dispositivi di prevenzione a più di 5 anni dall'emergenza Covid-19 che ha stravolto la vita di milioni di persone.  Violet, attivista e studentessa del primo anno al Davenport College di Yale, ha affermato – riporta il 'Daily Mail' – che "è essenziale continuare a indossare le mascherine per frenare la diffusione del Covid". La ragazza è stata colpita dal Long Covid nel 2019 e già lo scorso anno aveva chiesto alle istituzioni di ripensare l'obbligo della mascherina nelle strutture mediche. Spesso sui media compaiono sue foto a eventi con la famiglia in cui indossa, l'unica, la mascherina.  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Il premio Graldi a Barbera, Foschini, Ferrarella e Sardoni

Adnkronos News

Simona Ventura e Giovanni Terzi, gli audio dello stalker e lo sfogo: “Ci…

Adnkronos News

Ascolti tv, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: chi ha vinto…

Adnkronos News

Conforma, imprese certificate sono più competitive, 63% accede più facilmente a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.