Ascolti tv, continua la sfida tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: chi ha vinto martedì

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la 'Il Commissario Montalbano', in replica, che ha ottenuto 2.705.000 telespettatori e il 16,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Buongiorno, Mamma! 3' che ha interessato 2.282.000 telespettatori (share del 15%). Terzo posto per la partita di Coppa Italia trasmessa da Italia1 seguita da 2.194.000 telespettatori pari all'11,5% di share. Fuori dal podio su La7 'DiMartedì' è stato seguito da 1.315.000 telespettatori (share dell'8,5%), mentre su Tv8 'X Factor' è stato visto da 857.000 telespettatori raggiungendo uno share del 5,6%. Su Retequattro 'È Sempre Cartabianca' ha interessato, invece, 716.000 telespettatori (share del 5,7%). Su Rai2 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' ha realizzato 701.000 telespettatori e il 4,5% di share mentre sul Nove 'Giustizia privata' è stato visto da 411.000 telespettatori pari al 2,5%. Su Rai3 'Quaranta anni senza Giancarlo Siani' ha interessato 361.000 telespettatori (share del 2%). Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.958.000 telespettatori pari al 23,8% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha ottenuto 4.163.000 telespettatori (share del 20%).  —[email protected] (Web Info)

