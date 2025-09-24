⚽️CdS Campania⚽️ UNICO in Europa. CONTE imbattuto da febbraio
Napoli, la serie. Prima visione, prima fila, primo posto in classifica in splendida solitudine dopo la vittoria contro il Pisa: difesa con i brividi ma con i denti, conquistata con fatica con tre splendide giocate individuali pescate tra la panchina (Gilmour e Lucca) e un protagonista mai annunciato ma ormai consolidato (Spinazzola), e firmata quattro giorni dopo la serata di Champions con il City, estremamente complessa di per sé e aggravata da oltre settanta minuti di inferiorità numerica. Il Napoli non ha brillato con il Pisa? Vero. Il ritmo è stato meno rock del solito? Vero. Dopo il quarto d’ora conclusivo di Firenze è andato in scena un altro finale thrilling da correggere al volo? Vero. Ma lo è altrettanto un lungo elenco di ottime cose da raccontare. Per bene. Fonte: CdS