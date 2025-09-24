⚽️CdS Campania⚽️ UNICO in Europa. CONTE imbattuto da febbraio

Factory della Comunicazione

La quarta vittoria contro il Pisa ha portato a sedici il filotto di risultati utili consecutivi dal primo marzo

Conte in vetta alla classifica verso la grande sfida di domenica sera a San Siro con il Milan di Max che insegue a -3

Il Napoli comanda l’Italia e l’Europa

Azzurri a punteggio pieno, da soli in testa e imbattuti in campionato dal 23 febbraio: è la striscia positiva più lunga tra Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1 Serie in prima visione

L ’ultima sconfitta al Maradona risale all’8 dicembre 2024 Poi 13 volte indenni

Napoli, la serie. Prima visione, prima fila, primo posto in classifica in splendida solitudine dopo la vittoria contro il Pisa: difesa con i brividi ma con i denti, conquistata con fatica con tre splendide giocate individuali pescate tra la panchina (Gilmour e Lucca) e un protagonista mai annunciato ma ormai consolidato (Spinazzola), e firmata quattro giorni dopo la serata di Champions con il City, estremamente complessa di per sé e aggravata da oltre settanta minuti di inferiorità numerica. Il Napoli non ha brillato con il Pisa? Vero. Il ritmo è stato meno rock del solito? Vero. Dopo il quarto d’ora conclusivo di Firenze è andato in scena un altro finale thrilling da correggere al volo? Vero. Ma lo è altrettanto un lungo elenco di ottime cose da raccontare. Per bene. Fonte: CdS