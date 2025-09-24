⚽️CdS Campania⚽️ UNICO in Europa. CONTE imbattuto da febbraio

NewsCalcioRassegna Stampa

UNICO in Europa. CONTE imbattuto da febbraio

La quarta vittoria contro il Pisa ha portato a sedici il filotto di risultati utili consecutivi dal primo marzo

Milan

Conte in vetta  alla classifica  verso la grande sfida di domenica sera a San Siro con il Milan di Max  che insegue a -3

 

napoli

Il Napoli comanda l’Italia e l’Europa

 

 

  Azzurri a punteggio pieno, da soli in testa e imbattuti in campionato dal 23 febbraio: è la striscia positiva più lunga tra Serie A, Premier, Liga, Bundesliga e Ligue 1   Serie in prima visione  

 

 
L ’ultima sconfitta  al Maradona risale    all’8 dicembre 2024    Poi 13 volte indenni  

 

Napoli, la serie. Prima visione, prima fila, primo posto in classifica in splendida solitudine dopo la vittoria contro il Pisa: difesa con i brividi ma con i denti, conquistata con fatica con tre splendide giocate individuali pescate tra la panchina (Gilmour e Lucca) e un protagonista mai annunciato ma ormai consolidato (Spinazzola), e firmata quattro giorni dopo la serata di Champions con il City, estremamente complessa di per sé e aggravata da oltre settanta minuti di inferiorità numerica. Il Napoli non ha brillato con il Pisa? Vero. Il ritmo è stato meno rock del solito? Vero. Dopo il quarto d’ora conclusivo di Firenze è andato in scena un altro finale thrilling da correggere al volo? Vero. Ma lo è altrettanto un lungo elenco di ottime cose da raccontare. Per bene.  Fonte: CdS

