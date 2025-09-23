NewsCalcioNapoli

Valdifiori: “Napoli diverso con Conte. Spinazzola? Calciatore straordinario, difficile farne a meno”

Ecco le parole dell'ex centrocampista azzurro Mirko valdifiori

L’ex centrocampista del Napoli Mirko Valdifiori è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole:

“In questo inizio di stagione è un Napoli diverso, Conte lo ha studiato anche nel ritiro con questi quattro centrocampisti. Poi è normale che se vuoi gli uno contro uno sulle fasce allora devi sacrificare uno tra McTominay e De Bruyne, però per quello che abbiamo visto fin qui come fai a lasciarli fuori? Con Spinazzola ci ho giocato insieme ed è un calciatore straordinario, ce ne sono pochi come lui e la sua carriera è stata purtroppo condizionata dagli infortuni. Difficile fare a meno di lui, ha corsa, salta l’uomo, ti crea superiorità numerica e poi può calciare con entrambi i piedi. Ad avercene di calciatori così”.

