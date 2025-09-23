NewsCalcio

Tommy Mandato gioca in trasferta a New York e presenta ‘Abbasso il calcio, viva il pallone’

By Giuseppe Sacco
Non è facile riuscire ad esternare le mie sensazioni in un’occasione come questa. Quando qualche anno fa ho iniziato a mettere su carta i miei pensieri e/o le mie storie fantasiose, non avrei mai potuto immaginare lo sviluppo che avrebbero preso, e soprattutto non avrei potuto giammai ‘sognare’ che un giorno di settembre del 2025, mi sarei ritrovato a presentare un mio scritto addirittura a New York !!!
Ed invece …… alla mia (veneranda) età devo ricredermi: i sogni esistono e si realizzano !!!

 

Il 27 settembre pv presenterò il mio ‘Abbasso il calcio, viva il pallone’ a New York, presso la prestigiosa St. Patricks Cathedral, nell’ambito della prima edizione del ‘Campus Salute New York’.
La soddisfazione che poi lascerà il posto all’emozione e’ enorme, così come è infinito il ringraziamento agli altri ‘due Soci pazzi come me’ Annamaria Colao e Pasquale Antonio Riccio, artefici eccellenti di questo evento internazionale.
Con gli amici della comunità italiana presenti a New York parleremo di prevenzione ed anche dell’importanza dello Sport, anche se sono certo che troveremo spazio e tempo per parlare poi del nostro Amato Napoli anche in America !!!!
Grazieeeeeee 🩵🩵🩵🩵⚽⚽⚽

