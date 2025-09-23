“È stata una partita per certi versi rocambolesca, segnata da diversi episodi e resa ancora più complicata dal fatto che arrivava subito dopo il debutto in Champions League. In un turno in cui, ad eccezione dell’Atalanta, anche Inter e Juventus hanno dovuto faticare, il Napoli si è trovato ad affrontare un avversario come il Pisa che, arrivato al Maradona senza nulla da perdere, ha saputo mettere in campo una prestazione di grande solidità.

Sarà una partita molto interessante per capire a che punto sono nella loro crescita queste due squadre, che finora sono state tra le più convincenti del campionato. Il Milan, dopo un avvio complicato con la sconfitta in casa contro la Cremonese, ha vinto tutte le tre partite successive e sembra trovare progressivamente la quadratura, soprattutto grazie a una solida fase difensiva.

In mezzo al campo, la qualità si fa sentire: Modrić, affiancato da Rabiot e Fofana, insieme alle opzioni di Ricci e Loftus-Cheek, sta facendo davvero la differenza. Dall’altra parte, però, ci sarà un Napoli con un centrocampo di altissimo livello, e questo rende il confronto ancora più stimolante. Sarà proprio a centrocampo che si potrebbe decidere l’esito di una sfida che promette grande equilibrio e spettacolo”.