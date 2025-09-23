Rocchi a Open Var su Napoli-Pisa: “Negato un rigore ai toscani!”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, ha analizzato nel corso di Open Var (format in onda su Dazn) i principali episodi delle sfide andate in scena nell’ultimo fine settimana di Serie A, soffermandosi anche su quanto accaduto in Napoli-Pisa, terminata 3-2 per i padroni di casa.

Alla squadra di Gilardino manca un calcio di rigore per il contatto in area tra De Bruyne e Leris nei minuti iniziali. Stando al portale TMW, che riprende le dichiarazioni di Rocchi, il tocco di mano dell’esterno algerino, ravvisato dal Var, non era infatti da considerare punibile, mentre il successivo contatto con il belga sì: “Non è un tocco di mano punibile, si fanno ingannare dallo slow motion e usano la camera sbagliata. Se lo vedi in dinamica è una cosa che non è punibile né in attacco né in difesa. Era punibile invece lo step on foot di De Bruyne: la decisione finale era calcio di rigore. La procedura è corretta: giusto far vedere tutta l’azione, ma la decisione doveva essere diversa”.

Giusta, invece, la decisione sul rigore concesso al Pisa per mani di Sam Beukema: “Qua il braccio è in posizione non naturale, è aperto e si fa più grande. C’è una deviazione ma non è impattante al punto da rendere il braccio non punibile. La decisione in campo è giusta”.