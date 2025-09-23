“Per Lucca era solo questione di tempo. Insieme a Conte potrà solo migliorare!”

Michele Padovano, ex attaccante – fra le altre – di Napoli e Pisa, ha commentato ai microfoni di Radio Goal il successo azzurro sui toscani nella serata di ieri (3-2).

Factory della Comunicazione

“Lucca ha fatto gol da attaccante vero, era solo questione di tempo. Lui è un ragazzo serio, grande protagonista, e l’abbraccio con Conte e con i compagni dimostra anche il suo grande attaccamento. Ha bisogno soltanto di spazio per dimostrare le sue caratteristiche. Lavorare con Conte ti permette di migliorare, Lucca lo conosco da tantissimi anni e deve avere la pazienza di migliorarsi giorno dopo giorno. Ieri è entrato col piglio giusto già dalla prima palla toccata, e voleva incidere su quella partita come dovrà fare ogni volta che verrà impiegato. Io alla Juventus arrivai in un gruppo di mostri sacri, mi sono allenato benissimo guardando ciò che facevano loro e mi sono migliorato. La stessa cosa la deve fare Lucca come i nuovi arrivati, ed è una fortuna poter arrivare in un club simile e fare le cose come vanno fatte”.