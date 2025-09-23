Pallone d’oro 2025- E’ sempre lei: Bonmatì
Bonmatì, stella spagnola del Barcellona, vince il 3° pallone d'Oro consecutivo. Girelli 16°, Cantore 24°
Al Théâtre du Châtelet di Parigi, la stella spagnola del Barcellona, Aitana Bonmatí, ha vinto il suo terzo Pallone d’Oro femminile consecutivo. La fantasista, che si è aggiudicata il premio anche nel 2023 e nel 2024, ha vinto il triplete nazionale con la sua squadra e ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento della finale di Women’s Champions League da parte del Barcellona, persa 1-0 contro l’Arsenal.
Bonmatí è stata anche una protagonista nel cammino della sua nazionale verso la finale di Women’s EURO 2025, segnando anche il gol nei tempi supplementari che ha garantito alla Spagna la vittoria in semifinale.
La classifica
- 1) Aitana Bonmatí (Spagna/Barcellona)
- 2) Mariona Caldentey (Spagna/Arsenal)
- 3) Alessia Russo (Inghilterra/Arsenal)
- 4) Alexia Putellas (Spagna/Barcellona)
- 5) Chloe Kelly (Inghilterra/Manchester City, Arsenal)
- 6) Patricia Guijarro (Spagna/Barcellona)
- 7) Leah Williamson (Inghilterra/Arsenal)
- 8) Ewa Pajor (Polonia/Barcellona)
- 9) Lucy Bronze (Inghilterra/Chelsea)
- 10) Hannah Hampton (Inghilterra/Chelsea)
- 11) Claudia Pina (Spagna/Barcellona)
- 12) Marta (Brasile/Orlando Pride)
- 13) Caroline Graham Hansen (Norvegia/Barcellona)
- 14) Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride)
- 15) Sandy Baltimore (Francia/Chelsea)
- 16) Cristiana Girelli (Italia/Juventus)
- 17) Temwa Chawinga (Malawi/Kansas City Current)
- 18) Melchie Dumornay (Haiti/Lione)
- 19) Klara Buhl (Germania/Bayern Monaco)
- 20) Pernille Harder (Danimarca/Bayern Monaco)
- 21) Amanda Gutierres (Brasile/Palmeiras)
- 22) Esther Gonzalez (Spagna/Gotham FC)
- 23) Johanna Rytting Kaneyrd (Svezia/Chelsea)
- 24) Sofia Cantore (Italia/Juventus, Washington Spirit)
- 25) Emily Fox (Usa/Arsenal)
- 26) Lindsey Heaps (Usa/Lione)
- 27) Clara Mateo (Francia/Psg)
- 27) Frida Maanum (Norvegia/Arsenal)
- 29) Steph Catley (Australia/Arsenal)
- 30) Caroline Weir (Scozia/Real Madrid)