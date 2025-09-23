Pallone d’oro 2025- E’ sempre lei: Bonmatì

Al Théâtre du Châtelet di Parigi, la stella spagnola del Barcellona, Aitana Bonmatí, ha vinto il suo terzo Pallone d’Oro femminile consecutivo. La fantasista, che si è aggiudicata il premio anche nel 2023 e nel 2024, ha vinto il triplete nazionale con la sua squadra e ha giocato un ruolo fondamentale nel raggiungimento della finale di Women’s Champions League da parte del Barcellona, persa 1-0 contro l’Arsenal.

Factory della Comunicazione

Bonmatí è stata anche una protagonista nel cammino della sua nazionale verso la finale di Women’s EURO 2025, segnando anche il gol nei tempi supplementari che ha garantito alla Spagna la vittoria in semifinale.

La classifica