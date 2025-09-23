NewsCalcioNapoli

Nastasi: “Lucca? Con Conte diventerà tra i migliori. Il Napoli è la squadra più completa”

Ecco le parole del preparatore atletico Marco Nastasi

By Guido Russo
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Nastasi, ex preparatore atletico del Palermo quando giocava Lucca.

Ecco le sue parole:

“Sono estremamente contento del percorso di Lucca. Ho sempre pensato che con Conte diventerà uno dei migliori attaccanti italiani e sono convinto di ciò che dico. Lucca ha una cattiveria dentro incredibile, il mister ha capito con chi ha a che fare e lo sta gestendo benissimo. L’esultanza di ieri dimostra che c’è feeling, i due si sono cercati dopo il gol e questa è stata un’immagine davvero bella. Lucca può essere un’arma in più in una squadra forte quale il Napoli. Lorenzo si mette sull’attenti quando parla Conte e poi risponde in campo perchè a parte il gol, ieri è stato molto presente, ha fatto in quei pochi minuti tantissimo. Poi quando calcia, fa male.

Milan-Napoli? E’ prematuro parlare di scontro al vertice, ma le due squadre stanno dando segnali forti. Chi delle due avrà la meglio domenica sera avrà una spinta in più, ma è presto per parlare di scontro al vertice. In questo momento solo il Napoli può insidiare il Napoli perché è la squadra più completa. E’ equilibrata, ha assorbito i dettagli dell’allenatore per cui sarà dura per le altre. Detto questo, giocare a Napoli non è facile per cui tocchiamo quello che dobbiamo toccare, ma è solo il Napoli ad insediare il Napoli”.

