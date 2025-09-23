Napoli, si avvicina il sold-out per la sfida al Genoa: quali sono i settori ancora disponibili

Com’era nelle attese, anche in occasione della sfida fra Napoli e Genoa, in programma domenica 5 ottobre alle 18.00, lo stadio Maradona farà registrare il tutto esaurito. Stando al portale TuttoNapoli, alle 12.00 di quest’oggi è partita la vendita libera dei tagliandi, davvero pochi dal momento che si registrano residue disponibilità soltanto per i Distinti superiori e per la Tribuna Posillipo.

Quella ai rossoblu potrebbe essere la tredicesima di fila a Fuorigrotta da fine gennaio con lo stadio sempre pieno. Anche ieri sera contro il Pisa lo stadio era sold-out e lo stesso si verificherà mercoledì 1° ottobre in occasione del debutto casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Di Lorenzo e compagni potranno quindi contare, ancora una volta, sull’incessante sostegno da parte del tifo azzurro.