NewsCalcioNapoli

Napoli, si avvicina il sold-out per la sfida al Genoa: quali sono i settori ancora disponibili

By Riccardo Cerino
0

Com’era nelle attese, anche in occasione della sfida fra Napoli e Genoa, in programma domenica 5 ottobre alle 18.00, lo stadio Maradona farà registrare il tutto esaurito. Stando al portale TuttoNapoli, alle 12.00 di quest’oggi è partita la vendita libera dei tagliandi, davvero pochi dal momento che si registrano residue disponibilità soltanto per i Distinti superiori e per la Tribuna Posillipo.

Quella ai rossoblu potrebbe essere la tredicesima di fila a Fuorigrotta da fine gennaio con lo stadio sempre pieno. Anche ieri sera contro il Pisa lo stadio era sold-out e lo stesso si verificherà mercoledì 1° ottobre in occasione del debutto casalingo in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Di Lorenzo e compagni potranno quindi contare, ancora una volta, sull’incessante sostegno da parte del tifo azzurro.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Coppa Italia, il Cagliari travolge il Frosinone per 4-1 e si regala il Napoli agli…

News

UFFICIALE – Giudice Sportivo, mano pesante per Guendouzi: fermato due turni!…

News

Elmas: “Peccato aver regalato il loro secondo gol”

News

Napoli: domani i risultati del suo infortunio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.